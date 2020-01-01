SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SAD MEOW (SADMEOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SAD MEOW (SADMEOW) Informacije SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Službena web stranica: https://sadmeow.lol/ Kupi SADMEOW odmah!

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SAD MEOW (SADMEOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 176.42K $ 176.42K $ 176.42K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.42K $ 176.42K $ 176.42K Povijesni maksimum: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017642 $ 0.00017642 $ 0.00017642 Saznajte više o cijeni SAD MEOW (SADMEOW)

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SAD MEOW (SADMEOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SADMEOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SADMEOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SADMEOW tokena, istražite SADMEOW cijenu tokena uživo!

