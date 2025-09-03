Više o SADMEOW

SAD MEOW Logotip

SAD MEOW Cijena (SADMEOW)

Neuvršten

1 SADMEOW u USD cijena uživo:

$0.0001544
$0.0001544
-22.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SAD MEOW (SADMEOW)
SAD MEOW (SADMEOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00241871
$ 0.00241871

$ 0
$ 0

+0.23%

-22.38%

-57.15%

-57.15%

SAD MEOW (SADMEOW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SADMEOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SADMEOW je $ 0.00241871, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SADMEOW se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -22.38% u posljednjih 24 sata i -57.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAD MEOW (SADMEOW)

$ 154.40K
$ 154.40K

--
--

$ 154.40K
$ 154.40K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SAD MEOW je $ 154.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SADMEOW je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.40K.

SAD MEOW (SADMEOW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SAD MEOW u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SAD MEOW u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SAD MEOW u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SAD MEOW u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-22.38%
30 dana$ 0+300.27%
60 dana$ 0+359.73%
90 dana$ 0--

Što je SAD MEOW (SADMEOW)

SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SAD MEOW (SADMEOW)

Službena web-stranica

SAD MEOW Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SAD MEOW (SADMEOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SAD MEOW (SADMEOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SAD MEOW.

Provjerite SAD MEOW predviđanje cijene sada!

SADMEOW u lokalnim valutama

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SAD MEOW (SADMEOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SADMEOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SAD MEOW (SADMEOW)

Koliko SAD MEOW (SADMEOW) vrijedi danas?
Cijena SADMEOW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SADMEOW u USD?
Trenutačna cijena SADMEOW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SAD MEOW?
Tržišna kapitalizacija za SADMEOW je $ 154.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SADMEOW?
Količina u optjecaju za SADMEOW je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SADMEOW?
SADMEOW je postigao ATH cijenu od 0.00241871 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SADMEOW?
SADMEOW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SADMEOW?
24-satni obujam trgovanja za SADMEOW je -- USD.
Hoće li SADMEOW još narasti ove godine?
SADMEOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SADMEOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
