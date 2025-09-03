SAD MEOW (SADMEOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00241871$ 0.00241871 $ 0.00241871 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -22.38% Promjena cijene (7D) -57.15% Promjena cijene (7D) -57.15%

SAD MEOW (SADMEOW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SADMEOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SADMEOW je $ 0.00241871, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SADMEOW se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -22.38% u posljednjih 24 sata i -57.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAD MEOW (SADMEOW)

Tržišna kapitalizacija $ 154.40K$ 154.40K $ 154.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.40K$ 154.40K $ 154.40K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SAD MEOW je $ 154.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SADMEOW je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.40K.