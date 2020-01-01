SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SAD HAMSTER (HAMMY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SAD HAMSTER (HAMMY) Informacije The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them. Službena web stranica: https://sadhamster.io/ Kupi HAMMY odmah!

SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SAD HAMSTER (HAMMY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ukupna količina: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Količina u optjecaju: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Povijesni maksimum: $ 0.077248 $ 0.077248 $ 0.077248 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00103525 $ 0.00103525 $ 0.00103525 Saznajte više o cijeni SAD HAMSTER (HAMMY)

SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SAD HAMSTER (HAMMY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HAMMY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HAMMY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HAMMY tokena, istražite HAMMY cijenu tokena uživo!

HAMMY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HAMMY? Naša HAMMY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HAMMY predviđanje cijene tokena odmah!

