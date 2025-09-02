SAD HAMSTER (HAMMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00101263 $ 0.00101263 $ 0.00101263 24-satna najniža cijena $ 0.00106009 $ 0.00106009 $ 0.00106009 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00101263$ 0.00101263 $ 0.00101263 24-satna najviša cijena $ 0.00106009$ 0.00106009 $ 0.00106009 Najviša cijena ikada $ 0.077248$ 0.077248 $ 0.077248 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.81% Promjena cijene (1D) +2.02% Promjena cijene (7D) -2.51% Promjena cijene (7D) -2.51%

SAD HAMSTER (HAMMY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0010566. Tijekom protekla 24 sata, HAMMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101263 i najviše cijene $ 0.00106009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAMMY je $ 0.077248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAMMY se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, +2.02% u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAD HAMSTER (HAMMY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,882,986.867956 999,882,986.867956 999,882,986.867956

Trenutačna tržišna kapitalizacija SAD HAMSTER je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAMMY je 999.88M, s ukupnom količinom od 999882986.867956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.