SAD HAMSTER Logotip

SAD HAMSTER Cijena (HAMMY)

Neuvršten

1 HAMMY u USD cijena uživo:

$0.0010566
+2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena SAD HAMSTER (HAMMY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:06:14 (UTC+8)

SAD HAMSTER (HAMMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00101263
24-satna najniža cijena
$ 0.00106009
24-satna najviša cijena

$ 0.00101263
$ 0.00106009
$ 0.077248
$ 0
+0.81%

+2.02%

-2.51%

-2.51%

SAD HAMSTER (HAMMY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0010566. Tijekom protekla 24 sata, HAMMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101263 i najviše cijene $ 0.00106009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAMMY je $ 0.077248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAMMY se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, +2.02% u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SAD HAMSTER (HAMMY)

$ 1.06M
--
$ 1.06M
999.88M
999,882,986.867956
Trenutačna tržišna kapitalizacija SAD HAMSTER je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAMMY je 999.88M, s ukupnom količinom od 999882986.867956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.

SAD HAMSTER (HAMMY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SAD HAMSTER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SAD HAMSTER u USD iznosila je $ -0.0000264013.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SAD HAMSTER u USD iznosila je $ -0.0004225314.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SAD HAMSTER u USD iznosila je $ +0.0001874205004719188.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.02%
30 dana$ -0.0000264013-2.49%
60 dana$ -0.0004225314-39.98%
90 dana$ +0.0001874205004719188+21.56%

Što je SAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

Resurs SAD HAMSTER (HAMMY)

Službena web-stranica

SAD HAMSTER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SAD HAMSTER (HAMMY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SAD HAMSTER (HAMMY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SAD HAMSTER.

Provjerite SAD HAMSTER predviđanje cijene sada!

HAMMY u lokalnim valutama

SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SAD HAMSTER (HAMMY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAMMY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SAD HAMSTER (HAMMY)

Koliko SAD HAMSTER (HAMMY) vrijedi danas?
Cijena HAMMY uživo u USD je 0.0010566 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAMMY u USD?
Trenutačna cijena HAMMY u USD je $ 0.0010566. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SAD HAMSTER?
Tržišna kapitalizacija za HAMMY je $ 1.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAMMY?
Količina u optjecaju za HAMMY je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAMMY?
HAMMY je postigao ATH cijenu od 0.077248 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAMMY?
HAMMY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAMMY?
24-satni obujam trgovanja za HAMMY je -- USD.
Hoće li HAMMY još narasti ove godine?
HAMMY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAMMY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

