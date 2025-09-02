SaaSGo (SAAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04301087 $ 0.04301087 $ 0.04301087 24-satna najniža cijena $ 0.050228 $ 0.050228 $ 0.050228 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04301087$ 0.04301087 $ 0.04301087 24-satna najviša cijena $ 0.050228$ 0.050228 $ 0.050228 Najviša cijena ikada $ 0.09092$ 0.09092 $ 0.09092 Najniža cijena $ 0.02753613$ 0.02753613 $ 0.02753613 Promjena cijene (1H) -12.63% Promjena cijene (1D) -12.09% Promjena cijene (7D) -21.66% Promjena cijene (7D) -21.66%

SaaSGo (SAAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.04323131. Tijekom protekla 24 sata, SAAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.04301087 i najviše cijene $ 0.050228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAAS je $ 0.09092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02753613.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAAS se promijenio za -12.63% u posljednjih sat vremena, -12.09% u posljednjih 24 sata i -21.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SaaSGo (SAAS)

Tržišna kapitalizacija $ 34.59M$ 34.59M $ 34.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.23M$ 43.23M $ 43.23M Količina u optjecaju 800.00M 800.00M 800.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SaaSGo je $ 34.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAAS je 800.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.23M.