Saakuru (SKR) Tokenomika
Saakuru (SKR) Informacije
Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3.
The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy.
The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth.
Saakuru (SKR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Saakuru (SKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena.
Saakuru (SKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Saakuru (SKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SKR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
