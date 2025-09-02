Saakuru (SKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.076016$ 0.076016 $ 0.076016 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.14% Promjena cijene (7D) -20.29% Promjena cijene (7D) -20.29%

Saakuru (SKR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SKR je $ 0.076016, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SKR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i -20.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Saakuru (SKR)

Tržišna kapitalizacija $ 668.35K$ 668.35K $ 668.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 950.34K$ 950.34K $ 950.34K Količina u optjecaju 702.34M 702.34M 702.34M Ukupna količina 998,676,898.754 998,676,898.754 998,676,898.754

Trenutačna tržišna kapitalizacija Saakuru je $ 668.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SKR je 702.34M, s ukupnom količinom od 998676898.754. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 950.34K.