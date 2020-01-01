Saad Boi (SAAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Saad Boi (SAAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Saad Boi (SAAD) Informacije SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement. Službena web stranica: https://www.saadboisol.com/ Kupi SAAD odmah!

Saad Boi (SAAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Saad Boi (SAAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 252.63K $ 252.63K $ 252.63K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 857.82M $ 857.82M $ 857.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 294.48K $ 294.48K $ 294.48K Povijesni maksimum: $ 0.00503728 $ 0.00503728 $ 0.00503728 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00029602 $ 0.00029602 $ 0.00029602 Saznajte više o cijeni Saad Boi (SAAD)

Saad Boi (SAAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Saad Boi (SAAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SAAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SAAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SAAD tokena, istražite SAAD cijenu tokena uživo!

SAAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SAAD? Naša SAAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

