Saad Boi Logotip

Saad Boi Cijena (SAAD)

Neuvršten

1 SAAD u USD cijena uživo:

$0.00036158
$0.00036158
-3.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Saad Boi (SAAD)
Saad Boi (SAAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00503728
$ 0.00503728

$ 0
$ 0

+1.33%

-3.73%

+23.03%

+23.03%

Saad Boi (SAAD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SAADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SAAD je $ 0.00503728, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SAAD se promijenio za +1.33% u posljednjih sat vremena, -3.73% u posljednjih 24 sata i +23.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Saad Boi (SAAD)

$ 310.17K
$ 310.17K

--
--

$ 361.55K
$ 361.55K

857.82M
857.82M

999,920,496.147702
999,920,496.147702

Trenutačna tržišna kapitalizacija Saad Boi je $ 310.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SAAD je 857.82M, s ukupnom količinom od 999920496.147702. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.55K.

Saad Boi (SAAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Saad Boi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Saad Boi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Saad Boi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Saad Boi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.73%
30 dana$ 0+99.96%
60 dana$ 0+74.84%
90 dana$ 0--

Što je Saad Boi (SAAD)

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

Resurs Saad Boi (SAAD)

Službena web-stranica

Saad Boi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Saad Boi (SAAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Saad Boi (SAAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Saad Boi.

Provjerite Saad Boi predviđanje cijene sada!

SAAD u lokalnim valutama

Saad Boi (SAAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Saad Boi (SAAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SAAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Saad Boi (SAAD)

Koliko Saad Boi (SAAD) vrijedi danas?
Cijena SAAD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SAAD u USD?
Trenutačna cijena SAAD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Saad Boi?
Tržišna kapitalizacija za SAAD je $ 310.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SAAD?
Količina u optjecaju za SAAD je 857.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SAAD?
SAAD je postigao ATH cijenu od 0.00503728 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SAAD?
SAAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SAAD?
24-satni obujam trgovanja za SAAD je -- USD.
Hoće li SAAD još narasti ove godine?
SAAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SAAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
