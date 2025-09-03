Ryze (RYZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02936737 24-satna najviša cijena $ 0.03059839 Najviša cijena ikada $ 0.03642909 Najniža cijena $ 0.01535536 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) +2.44% Promjena cijene (7D) -3.86%

Ryze (RYZE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0301831. Tijekom protekla 24 sata, RYZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02936737 i najviše cijene $ 0.03059839, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RYZE je $ 0.03642909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01535536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RYZE se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +2.44% u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ryze (RYZE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.61M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 384,717,823.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ryze je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RYZE je 0.00, s ukupnom količinom od 384717823.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.61M.