ryoshi with knife (RYOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.24% Promjena cijene (1D) -7.18% Promjena cijene (7D) +18.36% Promjena cijene (7D) +18.36%

ryoshi with knife (RYOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RYOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RYOSHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RYOSHI se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, -7.18% u posljednjih 24 sata i +18.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ryoshi with knife (RYOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 563.46K$ 563.46K $ 563.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 563.46K$ 563.46K $ 563.46K Količina u optjecaju 777.78T 777.78T 777.78T Ukupna količina 777,777,777,777,778.0 777,777,777,777,778.0 777,777,777,777,778.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ryoshi with knife je $ 563.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RYOSHI je 777.78T, s ukupnom količinom od 777777777777778.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 563.46K.