ryoshi with knife Logotip

ryoshi with knife Cijena (RYOSHI)

Neuvršten

1 RYOSHI u USD cijena uživo:

--
----
-7.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena ryoshi with knife (RYOSHI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:07:36 (UTC+8)

ryoshi with knife (RYOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

-7.18%

+18.36%

+18.36%

ryoshi with knife (RYOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RYOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RYOSHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RYOSHI se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, -7.18% u posljednjih 24 sata i +18.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ryoshi with knife (RYOSHI)

$ 563.46K
$ 563.46K$ 563.46K

--
----

$ 563.46K
$ 563.46K$ 563.46K

777.78T
777.78T 777.78T

777,777,777,777,778.0
777,777,777,777,778.0 777,777,777,777,778.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ryoshi with knife je $ 563.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RYOSHI je 777.78T, s ukupnom količinom od 777777777777778.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 563.46K.

ryoshi with knife (RYOSHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ryoshi with knife u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ryoshi with knife u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ryoshi with knife u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ryoshi with knife u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.18%
30 dana$ 0+75.11%
60 dana$ 0+135.29%
90 dana$ 0--

Što je ryoshi with knife (RYOSHI)

sharpest meme on cronos

Resurs ryoshi with knife (RYOSHI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

ryoshi with knife Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ryoshi with knife (RYOSHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ryoshi with knife (RYOSHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ryoshi with knife.

Provjerite ryoshi with knife predviđanje cijene sada!

RYOSHI u lokalnim valutama

ryoshi with knife (RYOSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ryoshi with knife (RYOSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RYOSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ryoshi with knife (RYOSHI)

Koliko ryoshi with knife (RYOSHI) vrijedi danas?
Cijena RYOSHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RYOSHI u USD?
Trenutačna cijena RYOSHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ryoshi with knife?
Tržišna kapitalizacija za RYOSHI je $ 563.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RYOSHI?
Količina u optjecaju za RYOSHI je 777.78T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RYOSHI?
RYOSHI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RYOSHI?
RYOSHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RYOSHI?
24-satni obujam trgovanja za RYOSHI je -- USD.
Hoće li RYOSHI još narasti ove godine?
RYOSHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RYOSHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.