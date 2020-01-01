RXR Coin (RXRC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RXR Coin (RXRC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RXR Coin (RXRC) Informacije “One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Službena web stranica: https://rxrlab.com Bijela knjiga: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs Kupi RXRC odmah!

RXR Coin (RXRC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RXR Coin (RXRC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Ukupna količina: $ 380.00M $ 380.00M $ 380.00M Količina u optjecaju: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.90M $ 35.90M $ 35.90M Povijesni maksimum: $ 0.285265 $ 0.285265 $ 0.285265 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.094471 $ 0.094471 $ 0.094471 Saznajte više o cijeni RXR Coin (RXRC)

RXR Coin (RXRC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RXR Coin (RXRC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RXRC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RXRC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RXRC tokena, istražite RXRC cijenu tokena uživo!

