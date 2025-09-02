Više o RXRC

RXR Coin Cijena (RXRC)

1 RXRC u USD cijena uživo:

$0.091961
$0.091961
+1.10%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:56:22 (UTC+8)

RXR Coin (RXRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.090736
$ 0.090736
24-satna najniža cijena
$ 0.092791
$ 0.092791
24-satna najviša cijena

$ 0.090736
$ 0.090736

$ 0.092791
$ 0.092791

$ 0.285265
$ 0.285265

$ 0
$ 0

-0.71%

+1.20%

+12.87%

+12.87%

RXR Coin (RXRC) cijena u stvarnom vremenu je $0.091961. Tijekom protekla 24 sata, RXRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.090736 i najviše cijene $ 0.092791, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RXRC je $ 0.285265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RXRC se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i +12.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RXR Coin (RXRC)

$ 3.68M
$ 3.68M

--
--

$ 34.97M
$ 34.97M

40.00M
40.00M

380,000,000.0
380,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RXR Coin je $ 3.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RXRC je 40.00M, s ukupnom količinom od 380000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.97M.

RXR Coin (RXRC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RXR Coin u USD iznosila je $ +0.00109013.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RXR Coin u USD iznosila je $ +52.7225374902.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RXR Coin u USD iznosila je $ -0.0552214769.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RXR Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00109013+1.20%
30 dana$ +52.7225374902+57,331.41%
60 dana$ -0.0552214769-60.04%
90 dana$ 0--

Što je RXR Coin (RXRC)

“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.

RXR Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RXR Coin (RXRC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RXR Coin (RXRC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RXR Coin.

Provjerite RXR Coin predviđanje cijene sada!

RXRC u lokalnim valutama

RXR Coin (RXRC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RXR Coin (RXRC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RXRC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RXR Coin (RXRC)

Koliko RXR Coin (RXRC) vrijedi danas?
Cijena RXRC uživo u USD je 0.091961 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RXRC u USD?
Trenutačna cijena RXRC u USD je $ 0.091961. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RXR Coin?
Tržišna kapitalizacija za RXRC je $ 3.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RXRC?
Količina u optjecaju za RXRC je 40.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RXRC?
RXRC je postigao ATH cijenu od 0.285265 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RXRC?
RXRC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RXRC?
24-satni obujam trgovanja za RXRC je -- USD.
Hoće li RXRC još narasti ove godine?
RXRC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RXRC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:56:22 (UTC+8)

