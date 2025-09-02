RXR Coin (RXRC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.090736 $ 0.090736 $ 0.090736 24-satna najniža cijena $ 0.092791 $ 0.092791 $ 0.092791 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.090736$ 0.090736 $ 0.090736 24-satna najviša cijena $ 0.092791$ 0.092791 $ 0.092791 Najviša cijena ikada $ 0.285265$ 0.285265 $ 0.285265 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) +12.87% Promjena cijene (7D) +12.87%

RXR Coin (RXRC) cijena u stvarnom vremenu je $0.091961. Tijekom protekla 24 sata, RXRCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.090736 i najviše cijene $ 0.092791, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RXRC je $ 0.285265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RXRC se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i +12.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RXR Coin (RXRC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.97M$ 34.97M $ 34.97M Količina u optjecaju 40.00M 40.00M 40.00M Ukupna količina 380,000,000.0 380,000,000.0 380,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RXR Coin je $ 3.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RXRC je 40.00M, s ukupnom količinom od 380000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.97M.