RWAX (RWAX) Informacije RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Službena web stranica: https://therwax.com/ Bijela knjiga: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link Kupi RWAX odmah!

RWAX (RWAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RWAX (RWAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 964.02K $ 964.02K $ 964.02K Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Povijesni maksimum: $ 0.565142 $ 0.565142 $ 0.565142 Povijesni minimum: $ 0.02505924 $ 0.02505924 $ 0.02505924 Trenutna cijena: $ 0.059005 $ 0.059005 $ 0.059005 Saznajte više o cijeni RWAX (RWAX)

RWAX (RWAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RWAX (RWAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RWAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RWAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RWAX tokena, istražite RWAX cijenu tokena uživo!

