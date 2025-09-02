Više o RWAX

RWAX Informacije o cijeni

RWAX Bijela knjiga

RWAX Službena web stranica

RWAX Tokenomija

RWAX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

RWAX Logotip

RWAX Cijena (RWAX)

Neuvršten

1 RWAX u USD cijena uživo:

$0.063259
$0.063259$0.063259
-2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena RWAX (RWAX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:06:07 (UTC+8)

RWAX (RWAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.061954
$ 0.061954$ 0.061954
24-satna najniža cijena
$ 0.065394
$ 0.065394$ 0.065394
24-satna najviša cijena

$ 0.061954
$ 0.061954$ 0.061954

$ 0.065394
$ 0.065394$ 0.065394

$ 0.565142
$ 0.565142$ 0.565142

$ 0.02505924
$ 0.02505924$ 0.02505924

-0.45%

-2.76%

-0.04%

-0.04%

RWAX (RWAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.063284. Tijekom protekla 24 sata, RWAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.061954 i najviše cijene $ 0.065394, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RWAX je $ 0.565142, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02505924.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RWAX se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RWAX (RWAX)

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

16.36M
16.36M 16.36M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RWAX je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RWAX je 16.36M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.16M.

RWAX (RWAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RWAX u USD iznosila je $ -0.00179892104000249.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RWAX u USD iznosila je $ -0.0040927977.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RWAX u USD iznosila je $ +0.0125762711.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RWAX u USD iznosila je $ -0.00714398865420362.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00179892104000249-2.76%
30 dana$ -0.0040927977-6.46%
60 dana$ +0.0125762711+19.87%
90 dana$ -0.00714398865420362-10.14%

Što je RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

RWAX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RWAX (RWAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RWAX (RWAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RWAX.

Provjerite RWAX predviđanje cijene sada!

RWAX u lokalnim valutama

RWAX (RWAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RWAX (RWAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RWAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RWAX (RWAX)

Koliko RWAX (RWAX) vrijedi danas?
Cijena RWAX uživo u USD je 0.063284 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RWAX u USD?
Trenutačna cijena RWAX u USD je $ 0.063284. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RWAX?
Tržišna kapitalizacija za RWAX je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RWAX?
Količina u optjecaju za RWAX je 16.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RWAX?
RWAX je postigao ATH cijenu od 0.565142 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RWAX?
RWAX je vidio ATL cijenu od 0.02505924 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RWAX?
24-satni obujam trgovanja za RWAX je -- USD.
Hoće li RWAX još narasti ove godine?
RWAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RWAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:06:07 (UTC+8)

RWAX (RWAX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.