Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.061954 24-satna najviša cijena $ 0.065394 Najviša cijena ikada $ 0.565142 Najniža cijena $ 0.02505924 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -2.76% Promjena cijene (7D) -0.04%

RWAX (RWAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.063284. Tijekom protekla 24 sata, RWAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.061954 i najviše cijene $ 0.065394, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RWAX je $ 0.565142, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02505924.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RWAX se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RWAX (RWAX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.16M Količina u optjecaju 16.36M Ukupna količina 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RWAX je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RWAX je 16.36M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.16M.