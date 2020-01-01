RWA Index (MVRWA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RWA Index (MVRWA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RWA Index (MVRWA) Informacije An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Službena web stranica: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Kupi MVRWA odmah!

RWA Index (MVRWA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RWA Index (MVRWA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 183.14K $ 183.14K $ 183.14K Ukupna količina: $ 169.24K $ 169.24K $ 169.24K Količina u optjecaju: $ 169.24K $ 169.24K $ 169.24K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 183.14K $ 183.14K $ 183.14K Povijesni maksimum: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Povijesni minimum: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 Trenutna cijena: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 Saznajte više o cijeni RWA Index (MVRWA)

RWA Index (MVRWA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RWA Index (MVRWA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MVRWA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MVRWA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MVRWA tokena, istražite MVRWA cijenu tokena uživo!

