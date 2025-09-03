RWA Index (MVRWA) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 1.086
24-satna najviša cijena $ 1.1
Najviša cijena ikada $ 1.33
Najniža cijena $ 0.655191
Promjena cijene (1H) +1.97%
Promjena cijene (1D) +0.85%
Promjena cijene (7D) -1.32%

RWA Index (MVRWA) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, MVRWAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVRWA je $ 1.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.655191.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVRWA se promijenio za +1.97% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RWA Index (MVRWA)

Tržišna kapitalizacija $ 184.90K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.90K
Količina u optjecaju 166.96K
Ukupna količina 166,961.2014299069

Trenutačna tržišna kapitalizacija RWA Index je $ 184.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVRWA je 166.96K, s ukupnom količinom od 166961.2014299069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.90K.