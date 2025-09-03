Više o MVRWA

RWA Index Logotip

RWA Index Cijena (MVRWA)

Neuvršten

1 MVRWA u USD cijena uživo:

$1.11
$1.11$1.11
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena RWA Index (MVRWA)
RWA Index (MVRWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
24-satna najniža cijena
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24-satna najviša cijena

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.655191
$ 0.655191$ 0.655191

+1.97%

+0.85%

-1.32%

-1.32%

RWA Index (MVRWA) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, MVRWAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVRWA je $ 1.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.655191.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVRWA se promijenio za +1.97% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RWA Index (MVRWA)

$ 184.90K
$ 184.90K$ 184.90K

--
----

$ 184.90K
$ 184.90K$ 184.90K

166.96K
166.96K 166.96K

166,961.2014299069
166,961.2014299069 166,961.2014299069

Trenutačna tržišna kapitalizacija RWA Index je $ 184.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVRWA je 166.96K, s ukupnom količinom od 166961.2014299069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 184.90K.

RWA Index (MVRWA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RWA Index u USD iznosila je $ +0.00937083.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RWA Index u USD iznosila je $ +0.0340282710.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RWA Index u USD iznosila je $ +0.1916822370.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RWA Index u USD iznosila je $ +0.1509931253733996.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00937083+0.85%
30 dana$ +0.0340282710+3.07%
60 dana$ +0.1916822370+17.27%
90 dana$ +0.1509931253733996+15.74%

Što je RWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs RWA Index (MVRWA)

Službena web-stranica

RWA Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RWA Index (MVRWA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RWA Index (MVRWA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RWA Index.

Provjerite RWA Index predviđanje cijene sada!

MVRWA u lokalnim valutama

RWA Index (MVRWA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RWA Index (MVRWA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MVRWA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RWA Index (MVRWA)

Koliko RWA Index (MVRWA) vrijedi danas?
Cijena MVRWA uživo u USD je 1.11 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MVRWA u USD?
Trenutačna cijena MVRWA u USD je $ 1.11. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RWA Index?
Tržišna kapitalizacija za MVRWA je $ 184.90K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MVRWA?
Količina u optjecaju za MVRWA je 166.96K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MVRWA?
MVRWA je postigao ATH cijenu od 1.33 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MVRWA?
MVRWA je vidio ATL cijenu od 0.655191 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MVRWA?
24-satni obujam trgovanja za MVRWA je -- USD.
Hoće li MVRWA još narasti ove godine?
MVRWA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MVRWA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
