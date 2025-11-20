Rusk Token Cijena danas

Trenutačna cijena Rusk Token (RUSK) danas je $ 0.00037181, s promjenom od 4.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RUSK u USD je $ 0.00037181 po RUSK.

Rusk Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 348,924, s količinom u optjecaju od 938.45M RUSK. Tijekom posljednja 24 sata, RUSK trgovao je između $ 0.0003373 (niska) i $ 0.00039784 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00092063, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0003373.

U kratkoročnim performansama, RUSK se kretao -0.41% u posljednjem satu i -19.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rusk Token (RUSK)

Tržišna kapitalizacija $ 348.92K$ 348.92K $ 348.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 348.92K$ 348.92K $ 348.92K Količina u optjecaju 938.45M 938.45M 938.45M Ukupna količina 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rusk Token je $ 348.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUSK je 938.45M, s ukupnom količinom od 938448482.3651226. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 348.92K.