Rush (RUSH) Informacije Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Službena web stranica: https://www.rushgames.io/ Bijela knjiga: https://rushgames.gitbook.io/docs Kupi RUSH odmah!

Rush (RUSH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rush (RUSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 385.03K Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 60.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 638.70K Povijesni maksimum: $ 0.00852332 Povijesni minimum: $ 0.0060395 Trenutna cijena: $ 0.00638704

Rush (RUSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rush (RUSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RUSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RUSH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RUSH tokena, istražite RUSH cijenu tokena uživo!

