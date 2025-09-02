Rush (RUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00852332$ 0.00852332 $ 0.00852332 Najniža cijena $ 0.0060395$ 0.0060395 $ 0.0060395 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Rush (RUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00638704. Tijekom protekla 24 sata, RUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUSH je $ 0.00852332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0060395.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUSH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rush (RUSH)

Tržišna kapitalizacija $ 385.03K$ 385.03K $ 385.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 638.70K$ 638.70K $ 638.70K Količina u optjecaju 60.28M 60.28M 60.28M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rush je $ 385.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUSH je 60.28M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 638.70K.