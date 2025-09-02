Više o RUSH

RUSH Informacije o cijeni

RUSH Bijela knjiga

RUSH Službena web stranica

RUSH Tokenomija

RUSH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Rush Logotip

Rush Cijena (RUSH)

Neuvršten

1 RUSH u USD cijena uživo:

$0.00638704
$0.00638704$0.00638704
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Rush (RUSH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:49:06 (UTC+8)

Rush (RUSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00852332
$ 0.00852332$ 0.00852332

$ 0.0060395
$ 0.0060395$ 0.0060395

--

--

-0.01%

-0.01%

Rush (RUSH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00638704. Tijekom protekla 24 sata, RUSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUSH je $ 0.00852332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0060395.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUSH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rush (RUSH)

$ 385.03K
$ 385.03K$ 385.03K

--
----

$ 638.70K
$ 638.70K$ 638.70K

60.28M
60.28M 60.28M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rush je $ 385.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUSH je 60.28M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 638.70K.

Rush (RUSH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rush u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rush u USD iznosila je $ -0.0000006521.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rush u USD iznosila je $ -0.0000006521.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rush u USD iznosila je $ -0.000503741843465026.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000006521-0.01%
60 dana$ -0.0000006521-0.01%
90 dana$ -0.000503741843465026-7.31%

Što je Rush (RUSH)

Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Rush Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rush (RUSH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rush (RUSH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rush.

Provjerite Rush predviđanje cijene sada!

RUSH u lokalnim valutama

Rush (RUSH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rush (RUSH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUSH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rush (RUSH)

Koliko Rush (RUSH) vrijedi danas?
Cijena RUSH uživo u USD je 0.00638704 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUSH u USD?
Trenutačna cijena RUSH u USD je $ 0.00638704. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rush?
Tržišna kapitalizacija za RUSH je $ 385.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUSH?
Količina u optjecaju za RUSH je 60.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUSH?
RUSH je postigao ATH cijenu od 0.00852332 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUSH?
RUSH je vidio ATL cijenu od 0.0060395 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUSH?
24-satni obujam trgovanja za RUSH je -- USD.
Hoće li RUSH još narasti ove godine?
RUSH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUSH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:49:06 (UTC+8)

Rush (RUSH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.