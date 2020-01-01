Running Barn Owl (EHHH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Running Barn Owl (EHHH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Running Barn Owl (EHHH) Informacije “Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump Kupi EHHH odmah!

Running Barn Owl (EHHH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Running Barn Owl (EHHH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.99K $ 18.99K $ 18.99K Ukupna količina: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Količina u optjecaju: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.99K $ 18.99K $ 18.99K Povijesni maksimum: $ 0.00247154 $ 0.00247154 $ 0.00247154 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Running Barn Owl (EHHH)

Running Barn Owl (EHHH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Running Barn Owl (EHHH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EHHH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EHHH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EHHH tokena, istražite EHHH cijenu tokena uživo!

EHHH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EHHH? Naša EHHH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EHHH predviđanje cijene tokena odmah!

