Running Barn Owl (EHHH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00247154$ 0.00247154 $ 0.00247154 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) +5.39% Promjena cijene (7D) +7.73% Promjena cijene (7D) +7.73%

Running Barn Owl (EHHH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EHHHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EHHH je $ 0.00247154, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EHHH se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +5.39% u posljednjih 24 sata i +7.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Running Barn Owl (EHHH)

Tržišna kapitalizacija $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Količina u optjecaju 998.76M 998.76M 998.76M Ukupna količina 998,762,921.478501 998,762,921.478501 998,762,921.478501

Trenutačna tržišna kapitalizacija Running Barn Owl je $ 19.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EHHH je 998.76M, s ukupnom količinom od 998762921.478501. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.70K.