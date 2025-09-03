Runner on ETH (RUNNER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0041495$ 0.0041495 $ 0.0041495 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.04% Promjena cijene (7D) -4.04%

Runner on ETH (RUNNER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUNNERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUNNER je $ 0.0041495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUNNER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Runner on ETH (RUNNER)

Tržišna kapitalizacija $ 66.97K$ 66.97K $ 66.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.97K$ 66.97K $ 66.97K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Runner on ETH je $ 66.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUNNER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.97K.