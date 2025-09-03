RunBlox (RUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +1.42% Promjena cijene (7D) +0.75% Promjena cijene (7D) +0.75%

RunBlox (RUX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUX je $ 2.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUX se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +1.42% u posljednjih 24 sata i +0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RunBlox (RUX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 805.04$ 805.04 $ 805.04 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 4,000,010.0 4,000,010.0 4,000,010.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RunBlox je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUX je 0.00, s ukupnom količinom od 4000010.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 805.04.