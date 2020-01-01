RUGMAN ($RUG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RUGMAN ($RUG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RUGMAN ($RUG) Informacije RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is. Službena web stranica: https://rugman.io/ Kupi $RUG odmah!

RUGMAN ($RUG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RUGMAN ($RUG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 314.71K $ 314.71K $ 314.71K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 314.71K $ 314.71K $ 314.71K Povijesni maksimum: $ 0.232666 $ 0.232666 $ 0.232666 Povijesni minimum: $ 0.00282665 $ 0.00282665 $ 0.00282665 Trenutna cijena: $ 0.00314709 $ 0.00314709 $ 0.00314709 Saznajte više o cijeni RUGMAN ($RUG)

RUGMAN ($RUG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RUGMAN ($RUG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $RUG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $RUG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $RUG tokena, istražite $RUG cijenu tokena uživo!

$RUG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $RUG? Naša $RUG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $RUG predviđanje cijene tokena odmah!

