RUGMAN ($RUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00301819 $ 0.00301819 $ 0.00301819 24-satna najniža cijena $ 0.00301882 $ 0.00301882 $ 0.00301882 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00301819$ 0.00301819 $ 0.00301819 24-satna najviša cijena $ 0.00301882$ 0.00301882 $ 0.00301882 Najviša cijena ikada $ 0.232666$ 0.232666 $ 0.232666 Najniža cijena $ 0.00282665$ 0.00282665 $ 0.00282665 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +1.82% Promjena cijene (7D) +1.82%

RUGMAN ($RUG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00301853. Tijekom protekla 24 sata, $RUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00301819 i najviše cijene $ 0.00301882, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $RUG je $ 0.232666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00282665.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $RUG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +1.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RUGMAN ($RUG)

Tržišna kapitalizacija $ 301.85K$ 301.85K $ 301.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 301.85K$ 301.85K $ 301.85K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RUGMAN je $ 301.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $RUG je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 301.85K.