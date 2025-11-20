Rugflip Cijena danas

Trenutačna cijena Rugflip (RFLIP) danas je --, s promjenom od 1.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RFLIP u USD je -- po RFLIP.

Rugflip trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,251.7, s količinom u optjecaju od 989.95M RFLIP. Tijekom posljednja 24 sata, RFLIP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RFLIP se kretao -1.62% u posljednjem satu i -9.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rugflip (RFLIP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Količina u optjecaju 989.95M 989.95M 989.95M Ukupna količina 989,950,465.585191 989,950,465.585191 989,950,465.585191

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rugflip je $ 5.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RFLIP je 989.95M, s ukupnom količinom od 989950465.585191. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.25K.