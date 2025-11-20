Rue Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Rue Cat (RUECAT) danas je --, s promjenom od 2.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RUECAT u USD je -- po RUECAT.

Rue Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 61,974, s količinom u optjecaju od 569.91M RUECAT. Tijekom posljednja 24 sata, RUECAT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RUECAT se kretao -1.20% u posljednjem satu i +26.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rue Cat (RUECAT)

Tržišna kapitalizacija $ 61.97K$ 61.97K $ 61.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.97K$ 61.97K $ 61.97K Količina u optjecaju 569.91M 569.91M 569.91M Ukupna količina 569,913,415.00386 569,913,415.00386 569,913,415.00386

