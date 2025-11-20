rudi Cijena danas

Trenutačna cijena rudi (RUDI) danas je $ 0.00009041, s promjenom od 10.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RUDI u USD je $ 0.00009041 po RUDI.

rudi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 90,351, s količinom u optjecaju od 999.31M RUDI. Tijekom posljednja 24 sata, RUDI trgovao je između $ 0.00007723 (niska) i $ 0.0000934 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01784483, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007723.

U kratkoročnim performansama, RUDI se kretao -0.85% u posljednjem satu i -20.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu rudi (RUDI)

Tržišna kapitalizacija $ 90.35K$ 90.35K $ 90.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.35K$ 90.35K $ 90.35K Količina u optjecaju 999.31M 999.31M 999.31M Ukupna količina 999,311,601.595533 999,311,601.595533 999,311,601.595533

Trenutačna tržišna kapitalizacija rudi je $ 90.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUDI je 999.31M, s ukupnom količinom od 999311601.595533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.35K.