Više o RUBY

RUBY Informacije o cijeni

RUBY Službena web stranica

RUBY Tokenomija

RUBY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ruby Play Network Logotip

Ruby Play Network Cijena (RUBY)

Neuvršten

1 RUBY u USD cijena uživo:

$0.00022859
$0.00022859$0.00022859
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ruby Play Network (RUBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:18:04 (UTC+8)

Ruby Play Network (RUBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01093322
$ 0.01093322$ 0.01093322

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.37%

-1.54%

-1.54%

Ruby Play Network (RUBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUBY je $ 0.01093322, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUBY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ruby Play Network (RUBY)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

0.00
0.00 0.00

9,000,000,000.0
9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ruby Play Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUBY je 0.00, s ukupnom količinom od 9000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.

Ruby Play Network (RUBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ruby Play Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ruby Play Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ruby Play Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ruby Play Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.37%
30 dana$ 0-6.31%
60 dana$ 0+6.63%
90 dana$ 0--

Što je Ruby Play Network (RUBY)

Ruby Play Network: the next-gen crypto gaming platform powered by Binance blockchain technology, providing game developers with the native utility-driven token $RUBY. The blockchain-based rewards platform presents a retaining token for crypto games developed with the Ruby Play Network and partners, which can be used for transparent token rewards across multiple applications. We specialize in Play to Earn (P2E) blockchain games, with two currently available to play on our site, and have been provided backing by Binance Accelerator Fund, and yellow.org market makers, plus a variety of New Zealand-based investors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ruby Play Network (RUBY)

Službena web-stranica

Ruby Play Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ruby Play Network (RUBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ruby Play Network (RUBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ruby Play Network.

Provjerite Ruby Play Network predviđanje cijene sada!

RUBY u lokalnim valutama

Ruby Play Network (RUBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ruby Play Network (RUBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ruby Play Network (RUBY)

Koliko Ruby Play Network (RUBY) vrijedi danas?
Cijena RUBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUBY u USD?
Trenutačna cijena RUBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ruby Play Network?
Tržišna kapitalizacija za RUBY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUBY?
Količina u optjecaju za RUBY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUBY?
RUBY je postigao ATH cijenu od 0.01093322 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUBY?
RUBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUBY?
24-satni obujam trgovanja za RUBY je -- USD.
Hoće li RUBY još narasti ove godine?
RUBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:18:04 (UTC+8)

Ruby Play Network (RUBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.