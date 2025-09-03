Ruby Play Network (RUBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01093322$ 0.01093322 $ 0.01093322 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) -1.54% Promjena cijene (7D) -1.54%

Ruby Play Network (RUBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUBY je $ 0.01093322, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUBY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -1.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ruby Play Network (RUBY)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

