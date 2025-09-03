Više o KENIDY

Ruburt F Kenidy Jr Logotip

Ruburt F Kenidy Jr Cijena (KENIDY)

Neuvršten

1 KENIDY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)
Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00868386
$ 0.00868386$ 0.00868386

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.72%

+6.72%

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KENIDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KENIDY je $ 0.00868386, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KENIDY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 14.58K
$ 14.58K$ 14.58K

0.00
0.00 0.00

689,303,466.0
689,303,466.0 689,303,466.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ruburt F Kenidy Jr je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KENIDY je 0.00, s ukupnom količinom od 689303466.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.58K.

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ruburt F Kenidy Jr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ruburt F Kenidy Jr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ruburt F Kenidy Jr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ruburt F Kenidy Jr u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+7.73%
60 dana$ 0+44.51%
90 dana$ 0--

Što je Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

Kenidy is a politifi category meme token on the Solana network, and is not affiliated with the RFK Jr campaign.

Resurs Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

Službena web-stranica

Ruburt F Kenidy Jr Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ruburt F Kenidy Jr.

Provjerite Ruburt F Kenidy Jr predviđanje cijene sada!

KENIDY u lokalnim valutama

Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KENIDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY)

Koliko Ruburt F Kenidy Jr (KENIDY) vrijedi danas?
Cijena KENIDY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KENIDY u USD?
Trenutačna cijena KENIDY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ruburt F Kenidy Jr?
Tržišna kapitalizacija za KENIDY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KENIDY?
Količina u optjecaju za KENIDY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KENIDY?
KENIDY je postigao ATH cijenu od 0.00868386 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KENIDY?
KENIDY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KENIDY?
24-satni obujam trgovanja za KENIDY je -- USD.
Hoće li KENIDY još narasti ove godine?
KENIDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KENIDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.