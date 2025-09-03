Rublex (RBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00099996 24-satna najniža cijena $ 0.00100018 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00104429 Najniža cijena $ 0.00095128 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.00%

Rublex (RBL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00100011. Tijekom protekla 24 sata, RBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00099996 i najviše cijene $ 0.00100018, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBL je $ 0.00104429, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00095128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBL se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rublex (RBL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.01M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rublex je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBL je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.01M.