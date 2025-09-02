Rubicon (RUBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00153325$ 0.00153325 $ 0.00153325 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) +11.84% Promjena cijene (7D) +11.84%

Rubicon (RUBI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUBItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUBI je $ 0.00153325, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUBI se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +11.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rubicon (RUBI)

Tržišna kapitalizacija $ 409.83K$ 409.83K $ 409.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.01M$ 9.01M $ 9.01M Količina u optjecaju 454.68M 454.68M 454.68M Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rubicon je $ 409.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUBI je 454.68M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.01M.