Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rubber Ducky Cult ($DUCKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Informacije $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. Službena web stranica: https://www.rubberduckycult.io/ Kupi $DUCKY odmah!

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rubber Ducky Cult ($DUCKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.77K $ 1.77K $ 1.77K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.77K $ 1.77K $ 1.77K Povijesni maksimum: $ 0.00242751 $ 0.00242751 $ 0.00242751 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rubber Ducky Cult ($DUCKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $DUCKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $DUCKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $DUCKY tokena, istražite $DUCKY cijenu tokena uživo!

$DUCKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $DUCKY? Naša $DUCKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $DUCKY predviđanje cijene tokena odmah!

