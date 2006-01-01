Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Rubber Ducky Cult ($DUCKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Informacije

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.

We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

https://www.rubberduckycult.io/

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rubber Ducky Cult ($DUCKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.77K
Ukupna količina:
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 100.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.77K
Povijesni maksimum:
$ 0.00242751
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Rubber Ducky Cult ($DUCKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj $DUCKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja $DUCKY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku $DUCKY tokena, istražite $DUCKY cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.