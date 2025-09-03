Više o $DUCKY

Rubber Ducky Cult Logotip

Rubber Ducky Cult Cijena ($DUCKY)

Neuvršten

1 $DUCKY u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rubber Ducky Cult ($DUCKY)
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001639
$ 0.00001639$ 0.00001639
24-satna najniža cijena
$ 0.00001656
$ 0.00001656$ 0.00001656
24-satna najviša cijena

$ 0.00001639
$ 0.00001639$ 0.00001639

$ 0.00001656
$ 0.00001656$ 0.00001656

$ 0.00242751
$ 0.00242751$ 0.00242751

$ 0.00001248
$ 0.00001248$ 0.00001248

--

-1.06%

-3.57%

-3.57%

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001639. Tijekom protekla 24 sata, $DUCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001639 i najviše cijene $ 0.00001656, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DUCKY je $ 0.00242751, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001248.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DUCKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

$ 1.64K
$ 1.64K$ 1.64K

--
----

$ 1.64K
$ 1.64K$ 1.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rubber Ducky Cult je $ 1.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DUCKY je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.64K.

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rubber Ducky Cult u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rubber Ducky Cult u USD iznosila je $ +0.0000009205.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rubber Ducky Cult u USD iznosila je $ +0.0000016124.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rubber Ducky Cult u USD iznosila je $ -0.000000174648978873956.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.06%
30 dana$ +0.0000009205+5.62%
60 dana$ +0.0000016124+9.84%
90 dana$ -0.000000174648978873956-1.05%

Što je Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

Resurs Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Službena web-stranica

Rubber Ducky Cult Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rubber Ducky Cult ($DUCKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rubber Ducky Cult ($DUCKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rubber Ducky Cult.

Provjerite Rubber Ducky Cult predviđanje cijene sada!

$DUCKY u lokalnim valutama

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rubber Ducky Cult ($DUCKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $DUCKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Koliko Rubber Ducky Cult ($DUCKY) vrijedi danas?
Cijena $DUCKY uživo u USD je 0.00001639 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $DUCKY u USD?
Trenutačna cijena $DUCKY u USD je $ 0.00001639. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rubber Ducky Cult?
Tržišna kapitalizacija za $DUCKY je $ 1.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $DUCKY?
Količina u optjecaju za $DUCKY je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $DUCKY?
$DUCKY je postigao ATH cijenu od 0.00242751 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $DUCKY?
$DUCKY je vidio ATL cijenu od 0.00001248 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $DUCKY?
24-satni obujam trgovanja za $DUCKY je -- USD.
Hoće li $DUCKY još narasti ove godine?
$DUCKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $DUCKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
