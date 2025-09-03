Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001639 $ 0.00001639 $ 0.00001639 24-satna najniža cijena $ 0.00001656 $ 0.00001656 $ 0.00001656 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001639$ 0.00001639 $ 0.00001639 24-satna najviša cijena $ 0.00001656$ 0.00001656 $ 0.00001656 Najviša cijena ikada $ 0.00242751$ 0.00242751 $ 0.00242751 Najniža cijena $ 0.00001248$ 0.00001248 $ 0.00001248 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.06% Promjena cijene (7D) -3.57% Promjena cijene (7D) -3.57%

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001639. Tijekom protekla 24 sata, $DUCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001639 i najviše cijene $ 0.00001656, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DUCKY je $ 0.00242751, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001248.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DUCKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rubber Ducky Cult je $ 1.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DUCKY je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.64K.