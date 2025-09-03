rsERG (RSERG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.798386 $ 0.798386 $ 0.798386 24-satna najniža cijena $ 0.858403 $ 0.858403 $ 0.858403 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.798386$ 0.798386 $ 0.798386 24-satna najviša cijena $ 0.858403$ 0.858403 $ 0.858403 Najviša cijena ikada $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Najniža cijena $ 0.514165$ 0.514165 $ 0.514165 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -1.96% Promjena cijene (7D) -8.89% Promjena cijene (7D) -8.89%

rsERG (RSERG) cijena u stvarnom vremenu je $0.801712. Tijekom protekla 24 sata, RSERGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.798386 i najviše cijene $ 0.858403, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSERG je $ 2.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.514165.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSERG se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -1.96% u posljednjih 24 sata i -8.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu rsERG (RSERG)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.38M$ 78.38M $ 78.38M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 97,739,924.0 97,739,924.0 97,739,924.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija rsERG je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSERG je 0.00, s ukupnom količinom od 97739924.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.38M.