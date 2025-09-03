Royalty (ROY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.480695 $ 0.480695 $ 0.480695 24-satna najniža cijena $ 0.559194 $ 0.559194 $ 0.559194 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.480695$ 0.480695 $ 0.480695 24-satna najviša cijena $ 0.559194$ 0.559194 $ 0.559194 Najviša cijena ikada $ 23.03$ 23.03 $ 23.03 Najniža cijena $ 0.434188$ 0.434188 $ 0.434188 Promjena cijene (1H) -2.47% Promjena cijene (1D) -6.07% Promjena cijene (7D) -97.47% Promjena cijene (7D) -97.47%

Royalty (ROY) cijena u stvarnom vremenu je $0.503523. Tijekom protekla 24 sata, ROYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.480695 i najviše cijene $ 0.559194, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROY je $ 23.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.434188.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROY se promijenio za -2.47% u posljednjih sat vremena, -6.07% u posljednjih 24 sata i -97.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Royalty (ROY)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 508.50M$ 508.50M $ 508.50M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Royalty je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROY je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 508.50M.