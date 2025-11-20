Rowan Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Rowan Coin (RWN) danas je $ 0.00108966, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RWN u USD je $ 0.00108966 po RWN.

Rowan Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 212,483, s količinom u optjecaju od 195.00M RWN. Tijekom posljednja 24 sata, RWN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.364176, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RWN se kretao -- u posljednjem satu i -31.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Rowan Coin (RWN)

Tržišna kapitalizacija $ 212.48K$ 212.48K $ 212.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 593.86K$ 593.86K $ 593.86K Količina u optjecaju 195.00M 195.00M 195.00M Ukupna količina 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rowan Coin je $ 212.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RWN je 195.00M, s ukupnom količinom od 545000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 593.86K.