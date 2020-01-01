ROVR Network (ROVR) Tokenomika

ROVR Network (ROVR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ROVR Network (ROVR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ROVR Network (ROVR) Informacije

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

Službena web stranica:
https://rovr.network

ROVR Network (ROVR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROVR Network (ROVR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 1.15M
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju: $ 121.85M
$ 121.85M
$ 121.85M$ 121.85M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.53M
$ 94.53M
$ 94.53M$ 94.53M
Povijesni maksimum:
$ 0.02158741
$ 0.02158741$ 0.02158741
Povijesni minimum:
$ 0.00865958
$ 0.00865958$ 0.00865958
Trenutna cijena:
$ 0.00945322
$ 0.00945322$ 0.00945322

ROVR Network (ROVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ROVR Network (ROVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ROVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ROVR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ROVR tokena, istražite ROVR cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.