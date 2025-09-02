ROVR Network (ROVR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00957688 24-satna najviša cijena $ 0.00966951 Najviša cijena ikada $ 0.02158741 Najniža cijena $ 0.00865958 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) +0.21%

ROVR Network (ROVR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00966588. Tijekom protekla 24 sata, ROVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00957688 i najviše cijene $ 0.00966951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROVR je $ 0.02158741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00865958.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROVR se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROVR Network (ROVR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.66M Količina u optjecaju 121.85M Ukupna količina 9,999,998,876.854296

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROVR Network je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROVR je 121.85M, s ukupnom količinom od 9999998876.854296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.66M.