ROVR Network Cijena (ROVR)

Neuvršten

1 ROVR u USD cijena uživo:

$0.00966588
$0.00966588$0.00966588
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ROVR Network (ROVR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:05:47 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00957688
$ 0.00957688$ 0.00957688
24-satna najniža cijena
$ 0.00966951
$ 0.00966951$ 0.00966951
24-satna najviša cijena

$ 0.00957688
$ 0.00957688$ 0.00957688

$ 0.00966951
$ 0.00966951$ 0.00966951

$ 0.02158741
$ 0.02158741$ 0.02158741

$ 0.00865958
$ 0.00865958$ 0.00865958

+0.61%

+0.35%

+0.21%

+0.21%

ROVR Network (ROVR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00966588. Tijekom protekla 24 sata, ROVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00957688 i najviše cijene $ 0.00966951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROVR je $ 0.02158741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00865958.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROVR se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROVR Network (ROVR)

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 96.66M
$ 96.66M$ 96.66M

121.85M
121.85M 121.85M

9,999,998,876.854296
9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROVR Network je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROVR je 121.85M, s ukupnom količinom od 9999998876.854296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.66M.

ROVR Network (ROVR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ROVR Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ROVR Network u USD iznosila je $ +0.0000005432.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ROVR Network u USD iznosila je $ -0.0008848755.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ROVR Network u USD iznosila je $ +0.000716991295012626.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.35%
30 dana$ +0.0000005432+0.01%
60 dana$ -0.0008848755-9.15%
90 dana$ +0.000716991295012626+8.01%

Što je ROVR Network (ROVR)

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

Resurs ROVR Network (ROVR)

Službena web-stranica

ROVR Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ROVR Network (ROVR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ROVR Network (ROVR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ROVR Network.

Provjerite ROVR Network predviđanje cijene sada!

ROVR u lokalnim valutama

ROVR Network (ROVR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ROVR Network (ROVR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROVR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ROVR Network (ROVR)

Koliko ROVR Network (ROVR) vrijedi danas?
Cijena ROVR uživo u USD je 0.00966588 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROVR u USD?
Trenutačna cijena ROVR u USD je $ 0.00966588. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ROVR Network?
Tržišna kapitalizacija za ROVR je $ 1.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROVR?
Količina u optjecaju za ROVR je 121.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROVR?
ROVR je postigao ATH cijenu od 0.02158741 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROVR?
ROVR je vidio ATL cijenu od 0.00865958 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROVR?
24-satni obujam trgovanja za ROVR je -- USD.
Hoće li ROVR još narasti ove godine?
ROVR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROVR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
