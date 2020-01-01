Routine Coin (ROU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Routine Coin (ROU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Routine Coin (ROU) Informacije Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Službena web stranica: https://routinecoin.info Bijela knjiga: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Kupi ROU odmah!

Routine Coin (ROU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Routine Coin (ROU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.98K $ 39.98K $ 39.98K Ukupna količina: $ 340.58M $ 340.58M $ 340.58M Količina u optjecaju: $ 340.54M $ 340.54M $ 340.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.98K $ 39.98K $ 39.98K Povijesni maksimum: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001174 $ 0.0001174 $ 0.0001174 Saznajte više o cijeni Routine Coin (ROU)

Routine Coin (ROU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Routine Coin (ROU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROU tokena, istražite ROU cijenu tokena uživo!

ROU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROU? Naša ROU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROU predviđanje cijene tokena odmah!

