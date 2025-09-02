Više o ROU

Routine Coin Cijena (ROU)

1 ROU u USD cijena uživo:

--
----
-12.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Routine Coin (ROU)
Routine Coin (ROU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00320169
$ 0.00320169$ 0.00320169

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-12.52%

-6.76%

-6.76%

Routine Coin (ROU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROU je $ 0.00320169, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROU se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -12.52% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Routine Coin (ROU)

$ 31.00K
$ 31.00K$ 31.00K

--
----

$ 31.00K
$ 31.00K$ 31.00K

338.59M
338.59M 338.59M

338,592,742.5259098
338,592,742.5259098 338,592,742.5259098

Trenutačna tržišna kapitalizacija Routine Coin je $ 31.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROU je 338.59M, s ukupnom količinom od 338592742.5259098. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.00K.

Routine Coin (ROU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Routine Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Routine Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Routine Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Routine Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-12.52%
30 dana$ 0-8.24%
60 dana$ 0-90.13%
90 dana$ 0--

Što je Routine Coin (ROU)

Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Routine Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Routine Coin (ROU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Routine Coin (ROU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Routine Coin.

Provjerite Routine Coin predviđanje cijene sada!

ROU u lokalnim valutama

Routine Coin (ROU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Routine Coin (ROU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Routine Coin (ROU)

Koliko Routine Coin (ROU) vrijedi danas?
Cijena ROU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROU u USD?
Trenutačna cijena ROU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Routine Coin?
Tržišna kapitalizacija za ROU je $ 31.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROU?
Količina u optjecaju za ROU je 338.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROU?
ROU je postigao ATH cijenu od 0.00320169 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROU?
ROU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROU?
24-satni obujam trgovanja za ROU je -- USD.
Hoće li ROU još narasti ove godine?
ROU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:48:59 (UTC+8)

