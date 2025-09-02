Routine Coin (ROU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00320169$ 0.00320169 $ 0.00320169 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -12.52% Promjena cijene (7D) -6.76% Promjena cijene (7D) -6.76%

Routine Coin (ROU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROU je $ 0.00320169, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROU se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -12.52% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Routine Coin (ROU)

Tržišna kapitalizacija $ 31.00K$ 31.00K $ 31.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.00K$ 31.00K $ 31.00K Količina u optjecaju 338.59M 338.59M 338.59M Ukupna količina 338,592,742.5259098 338,592,742.5259098 338,592,742.5259098

Trenutačna tržišna kapitalizacija Routine Coin je $ 31.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROU je 338.59M, s ukupnom količinom od 338592742.5259098. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.00K.