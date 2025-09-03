Rough Love Potion (RLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001155 $ 0.00001155 $ 0.00001155 24-satna najniža cijena $ 0.00001223 $ 0.00001223 $ 0.00001223 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001155$ 0.00001155 $ 0.00001155 24-satna najviša cijena $ 0.00001223$ 0.00001223 $ 0.00001223 Najviša cijena ikada $ 0.00062835$ 0.00062835 $ 0.00062835 Najniža cijena $ 0.00001155$ 0.00001155 $ 0.00001155 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -10.92% Promjena cijene (7D) -10.92%

Rough Love Potion (RLP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001184. Tijekom protekla 24 sata, RLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001155 i najviše cijene $ 0.00001223, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLP je $ 0.00062835, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLP se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -10.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rough Love Potion (RLP)

Tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rough Love Potion je $ 11.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.84K.