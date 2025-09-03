Više o ROUGE

Rouge Studio Logotip

Rouge Studio Cijena (ROUGE)

Neuvršten

1 ROUGE u USD cijena uživo:

$0.0037205
$0.0037205$0.0037205
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Rouge Studio (ROUGE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:24:15 (UTC+8)

Rouge Studio (ROUGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02699024
$ 0.02699024$ 0.02699024

$ 0.00283317
$ 0.00283317$ 0.00283317

--

--

-22.89%

-22.89%

Rouge Studio (ROUGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037205. Tijekom protekla 24 sata, ROUGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROUGE je $ 0.02699024, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00283317.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROUGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -22.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rouge Studio (ROUGE)

$ 78.13K
$ 78.13K$ 78.13K

--
----

$ 78.13K
$ 78.13K$ 78.13K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rouge Studio je $ 78.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROUGE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.13K.

Rouge Studio (ROUGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rouge Studio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rouge Studio u USD iznosila je $ -0.0000869201.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rouge Studio u USD iznosila je $ +0.0009030375.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rouge Studio u USD iznosila je $ -0.0019692148333178525.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000869201-2.33%
60 dana$ +0.0009030375+24.27%
90 dana$ -0.0019692148333178525-34.61%

Što je Rouge Studio (ROUGE)

Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.

ROUGE u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rouge Studio (ROUGE)

Koliko Rouge Studio (ROUGE) vrijedi danas?
Cijena ROUGE uživo u USD je 0.0037205 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROUGE u USD?
Trenutačna cijena ROUGE u USD je $ 0.0037205. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rouge Studio?
Tržišna kapitalizacija za ROUGE je $ 78.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROUGE?
Količina u optjecaju za ROUGE je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROUGE?
ROUGE je postigao ATH cijenu od 0.02699024 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROUGE?
ROUGE je vidio ATL cijenu od 0.00283317 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROUGE?
24-satni obujam trgovanja za ROUGE je -- USD.
Hoće li ROUGE još narasti ove godine?
ROUGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROUGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:24:15 (UTC+8)

