Rouge Studio (ROUGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02699024$ 0.02699024 $ 0.02699024 Najniža cijena $ 0.00283317$ 0.00283317 $ 0.00283317 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -22.89% Promjena cijene (7D) -22.89%

Rouge Studio (ROUGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037205. Tijekom protekla 24 sata, ROUGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROUGE je $ 0.02699024, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00283317.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROUGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -22.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rouge Studio (ROUGE)

Tržišna kapitalizacija $ 78.13K$ 78.13K $ 78.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.13K$ 78.13K $ 78.13K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rouge Studio je $ 78.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROUGE je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.13K.