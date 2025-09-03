Rosscoin (ROSSCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002838 $ 0.00002838 $ 0.00002838 24-satna najniža cijena $ 0.00002953 $ 0.00002953 $ 0.00002953 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002838$ 0.00002838 $ 0.00002838 24-satna najviša cijena $ 0.00002953$ 0.00002953 $ 0.00002953 Najviša cijena ikada $ 0.03458592$ 0.03458592 $ 0.03458592 Najniža cijena $ 0.00001402$ 0.00001402 $ 0.00001402 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) +1.05% Promjena cijene (7D) +6.77% Promjena cijene (7D) +6.77%

Rosscoin (ROSSCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002922. Tijekom protekla 24 sata, ROSSCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002838 i najviše cijene $ 0.00002953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROSSCOIN je $ 0.03458592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001402.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROSSCOIN se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, +1.05% u posljednjih 24 sata i +6.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rosscoin (ROSSCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K Količina u optjecaju 999.45M 999.45M 999.45M Ukupna količina 999,451,474.051484 999,451,474.051484 999,451,474.051484

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rosscoin je $ 29.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROSSCOIN je 999.45M, s ukupnom količinom od 999451474.051484. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.20K.