Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rosie the Robot (ROSIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rosie the Robot (ROSIE) Informacije The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Službena web stranica: https://rosiesol.xyz/ Kupi ROSIE odmah!

Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rosie the Robot (ROSIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.59K $ 11.59K $ 11.59K Ukupna količina: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Količina u optjecaju: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.59K $ 11.59K $ 11.59K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rosie the Robot (ROSIE)

Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rosie the Robot (ROSIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROSIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROSIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROSIE tokena, istražite ROSIE cijenu tokena uživo!

ROSIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROSIE? Naša ROSIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROSIE predviđanje cijene tokena odmah!

