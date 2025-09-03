Ropirito (ROPIRITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02334535 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.80% Promjena cijene (1D) +2.09% Promjena cijene (7D) +4.08%

Ropirito (ROPIRITO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROPIRITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROPIRITO je $ 0.02334535, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROPIRITO se promijenio za +1.80% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ropirito (ROPIRITO)

Tržišna kapitalizacija $ 63.32K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.32K Količina u optjecaju 999.73M Ukupna količina 999,729,903.794984

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ropirito je $ 63.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROPIRITO je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729903.794984. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.32K.