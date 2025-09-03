Više o ROPIRITO

Ropirito Logotip

Ropirito Cijena (ROPIRITO)

Neuvršten

1 ROPIRITO u USD cijena uživo:

--
----
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Ropirito (ROPIRITO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:38:19 (UTC+8)

Ropirito (ROPIRITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02334535
$ 0.02334535$ 0.02334535

$ 0
$ 0$ 0

+1.80%

+2.09%

+4.08%

+4.08%

Ropirito (ROPIRITO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROPIRITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROPIRITO je $ 0.02334535, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROPIRITO se promijenio za +1.80% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +4.08% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Ropirito (ROPIRITO)

$ 63.32K
$ 63.32K$ 63.32K

--
----

$ 63.32K
$ 63.32K$ 63.32K

999.73M
999.73M 999.73M

999,729,903.794984
999,729,903.794984 999,729,903.794984

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ropirito je $ 63.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROPIRITO je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729903.794984. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.32K.

Ropirito (ROPIRITO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ropirito u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ropirito u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ropirito u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ropirito u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.09%
30 dana$ 0+16.11%
60 dana$ 0+9.00%
90 dana$ 0--

Što je Ropirito (ROPIRITO)

ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.

Resurs Ropirito (ROPIRITO)

Službena web-stranica

Ropirito Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ropirito (ROPIRITO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ropirito (ROPIRITO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ropirito.

Provjerite Ropirito predviđanje cijene sada!

ROPIRITO u lokalnim valutama

Ropirito (ROPIRITO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ropirito (ROPIRITO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROPIRITO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ropirito (ROPIRITO)

Koliko Ropirito (ROPIRITO) vrijedi danas?
Cijena ROPIRITO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROPIRITO u USD?
Trenutačna cijena ROPIRITO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ropirito?
Tržišna kapitalizacija za ROPIRITO je $ 63.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROPIRITO?
Količina u optjecaju za ROPIRITO je 999.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROPIRITO?
ROPIRITO je postigao ATH cijenu od 0.02334535 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROPIRITO?
ROPIRITO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROPIRITO?
24-satni obujam trgovanja za ROPIRITO je -- USD.
Hoće li ROPIRITO još narasti ove godine?
ROPIRITO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROPIRITO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:38:19 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.