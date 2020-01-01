ROOMCON (ROOMCON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ROOMCON (ROOMCON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ROOMCON (ROOMCON) Informacije ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science Službena web stranica: https://www.roomcontoken.xyz/ Bijela knjiga: https://www.roomcontoken.xyz/ Kupi ROOMCON odmah!

ROOMCON (ROOMCON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ROOMCON (ROOMCON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.13K $ 22.13K $ 22.13K Ukupna količina: $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M Količina u optjecaju: $ 762.50M $ 762.50M $ 762.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.13K $ 22.13K $ 22.13K Povijesni maksimum: $ 0.00533711 $ 0.00533711 $ 0.00533711 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ROOMCON (ROOMCON)

ROOMCON (ROOMCON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ROOMCON (ROOMCON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROOMCON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROOMCON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROOMCON tokena, istražite ROOMCON cijenu tokena uživo!

ROOMCON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROOMCON? Naša ROOMCON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROOMCON predviđanje cijene tokena odmah!

