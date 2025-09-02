RoOLZ (GODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02457733$ 0.02457733 $ 0.02457733 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.90% Promjena cijene (1D) +0.36% Promjena cijene (7D) -11.31% Promjena cijene (7D) -11.31%

RoOLZ (GODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GODL je $ 0.02457733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GODL se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i -11.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RoOLZ (GODL)

Tržišna kapitalizacija $ 246.12K$ 246.12K $ 246.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 297.88K$ 297.88K $ 297.88K Količina u optjecaju 660.99M 660.99M 660.99M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RoOLZ je $ 246.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GODL je 660.99M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 297.88K.