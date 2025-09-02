Više o GODL

GODL Informacije o cijeni

GODL Bijela knjiga

GODL Službena web stranica

GODL Tokenomija

GODL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

RoOLZ Logotip

RoOLZ Cijena (GODL)

Neuvršten

1 GODL u USD cijena uživo:

$0.00037272
$0.00037272$0.00037272
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena RoOLZ (GODL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:07:15 (UTC+8)

RoOLZ (GODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02457733
$ 0.02457733$ 0.02457733

$ 0
$ 0$ 0

+0.90%

+0.36%

-11.31%

-11.31%

RoOLZ (GODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GODL je $ 0.02457733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GODL se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i -11.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RoOLZ (GODL)

$ 246.12K
$ 246.12K$ 246.12K

--
----

$ 297.88K
$ 297.88K$ 297.88K

660.99M
660.99M 660.99M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RoOLZ je $ 246.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GODL je 660.99M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 297.88K.

RoOLZ (GODL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RoOLZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RoOLZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RoOLZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RoOLZ u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.36%
30 dana$ 0+81.45%
60 dana$ 0+67.50%
90 dana$ 0--

Što je RoOLZ (GODL)

## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

RoOLZ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RoOLZ (GODL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RoOLZ (GODL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RoOLZ.

Provjerite RoOLZ predviđanje cijene sada!

GODL u lokalnim valutama

RoOLZ (GODL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RoOLZ (GODL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GODL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RoOLZ (GODL)

Koliko RoOLZ (GODL) vrijedi danas?
Cijena GODL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GODL u USD?
Trenutačna cijena GODL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RoOLZ?
Tržišna kapitalizacija za GODL je $ 246.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GODL?
Količina u optjecaju za GODL je 660.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GODL?
GODL je postigao ATH cijenu od 0.02457733 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GODL?
GODL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GODL?
24-satni obujam trgovanja za GODL je -- USD.
Hoće li GODL još narasti ove godine?
GODL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GODL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:07:15 (UTC+8)

RoOLZ (GODL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.