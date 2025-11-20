ROOKIE CARD Cijena danas

Trenutačna cijena ROOKIE CARD (ROOKIE) danas je --, s promjenom od 2.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROOKIE u USD je -- po ROOKIE.

ROOKIE CARD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,332.98, s količinom u optjecaju od 999.93M ROOKIE. Tijekom posljednja 24 sata, ROOKIE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ROOKIE se kretao -0.66% u posljednjem satu i -6.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ROOKIE CARD (ROOKIE)

Tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,925,566.417587 999,925,566.417587 999,925,566.417587

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROOKIE CARD je $ 13.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROOKIE je 999.93M, s ukupnom količinom od 999925566.417587. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.33K.